Grootste wensen van gemeenten: geld, duidelijkheid en stabiliteit

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten vragen het komende kabinet om genoeg geld, zodat ze hun taken kunnen uitvoeren. Ook willen ze na de verkiezingen duidelijke regels, een stabiel politiek klimaat en het vertrouwen om zelf oplossingen te bedenken. Verder vinden ze een betere bereikbaarheid belangrijk en hopen ze op een oplossing voor de stikstofcrisis.

Het ANP heeft een rondgang gemaakt langs meer dan tweehonderd gemeenten, waarop ook in de afgelopen dagen nog antwoorden zijn gekomen. Ongeveer honderd gemeenten vragen om meer geld. Culemborg wil bijvoorbeeld "dat er voldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor de taken die aan gemeenten worden toevertrouwd. Als er verantwoordelijkheid bij ons wordt neergelegd, moet daar ook een passend budget tegenover staan". Dat vindt ook Heerenveen: "Als het Rijk kwesties als zorg, opvang van vluchtelingen en participatie decentraliseert zonder financiële tegemoetkoming, staat het gemeentelijk beleid op slot en gaan de gemeentelijke begrotingen in het rood." De Limburgse gemeente Bergen wil dat het komende kabinet beseft "dat de draagkracht van kleine gemeenten beperkt is".

Gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Kinderen moeten daar veel te lang wachten op hulp, oordeelden de inspecties vorige maand. Ook daar is volgens de gemeenten geld voor nodig, anders komt volgens de gemeente Dijk en Waard "de kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg ernstig in het gedrang".

Degelijk en betrouwbaar bestuur

Duidelijk beleid is een wens van meer dan zestig gemeenten. "Gemeenten wachten al lange tijd op duidelijkheid. Wij hebben vooral behoefte aan degelijk en betrouwbaar bestuur dat zorgt voor goed beleid", zegt het Twentse Dinkelland. Ede klaagt dat plannen en regels elkaar soms tegenspreken. Gulpen-Wittem zegt dat "zwalkend beleid en kortetermijndenken ons lokaal niet helpen in de uitvoering van beleid".

Die duidelijkheid valt voor gemeenten samen met vertrouwen. "Wij weten wat werkt in onze stad", stelt Arnhem. Voor Twenterand betekent vertrouwen "minder regeldruk en meer ruimte voor eigen keuzes, zodat we kunnen inspelen op wat er hier echt speelt".