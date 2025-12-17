Man eet hamburger en sterft uren later. Dit is waarom

Een piloot uit de Amerikaanse staat New Jersey overleed vorig jaar na het eten van een hamburger. Artsen stonden voor een raadsel: alle organen waren gezond. Maanden later pas kwam de verklaring.

De 47-jarige man was kerngezond toen hij in de zomer van 2024 met zijn gezin ging kamperen. Na een dag in de buitenlucht schoven ze 's avonds laat aan voor het eten. Op het menu: biefstuk.

Midden in de nacht werd de man wakker met verschrikkelijke buikpijn. Hij moest overgeven, had diarree en lag te kronkelen van de pijn. Tegen zijn zoon zei hij dat hij dacht dood te gaan. Na een paar uur verdwenen de klachten. De volgende ochtend voelde hij zich goed genoeg om acht kilometer te wandelen. Het echtpaar ging niet naar een dokter na deze episode.

Veertien dagen later was de man op een barbecue. Hij at rond drie uur 's middags een hamburger en werkte daarna nog in de tuin. Toen zijn vrouw om zeven uur 's avonds de deur uitging, mankeerde hem niets. Een half uur later belde hun zoon in paniek: de man was weer ziek. Kort daarna verloor hij het bewustzijn. Diezelfde avond was hij dood.

De mysterieuze diagnose

Bij de lijkschouwing vonden artsen niets afwijkends. Hart, longen, lever: alles zag er normaal uit. De officiële conclusie luidde: plotseling overlijden zonder duidelijke oorzaak.

Maar de weduwe nam daar geen genoegen mee. Ze schakelde een bevriende arts in, die contact legde met allergiespecialisten van de Universiteit van Virginia. Die onderzochten het bloed dat na het overlijden was afgenomen.

De uitkomst was onthullend. Het bloed bevatte antistoffen tegen alfa-gal, een suikermolecuul dat in rood vlees zit. Daarnaast was een stof genaamd tryptase extreem verhoogd. Die stof komt vrij bij heftige allergische reacties.

Tekenbeten als boosdoener

Het zogenoemde alfa-gal syndroom is een merkwaardige aandoening die ontstaat na beten van bepaalde teken. In Amerika gaat het om de Lone Star-teek. Het speeksel van deze teek kan ervoor zorgen dat je immuunsysteem op hol slaat bij contact met alfa-gal. Dat molecuul zit in vlees van koeien, varkens en andere zoogdieren, maar niet in kip of vis.

Het verraderlijke: de reactie komt pas drie tot vijf uur na het eten. Bij gewone voedselallergieën word je binnen minuten ziek. Door die vertraging leggen mensen het verband niet. Je denkt niet aan die hamburger van uren geleden als je midden in de nacht buikpijn krijgt.

Navraag bij de weduwe leverde een belangrijk puzzelstukje op. Eerder die zomer had haar man een stuk of twaalf beten rond zijn enkels gehad. Hij dacht dat het om mijten ging, maar in het oosten van de VS zijn dat vaak larven van de Lone Star-teek.

Dit is het eerste goed gedocumenteerde sterfgeval door vleesconsumptie bij iemand met deze tekenallergie. De onderzoekers maken zich zorgen, want het risico groeit. In Nederland moeten we ons echter geen zorgen maken: de Lone Star-teek leeft enkel in Amerika.