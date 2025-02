ZOETERMEER (ANP) - Bij een autosloperij in Zoetermeer is een grote brand uitgebroken. De vlammen zijn op beelden van regionale media goed zichtbaar en er komt veel rook vrij. De brandweer is met veel materieel aanwezig om de brand te bestrijden.

De brand brak rond 04.00 uur uit. De autosloperij ligt aan de Bleiswijkseweg. Volgens de brandweer trekt de rook naar de wijk Rokkeveen in het zuiden van Zoetermeer. Vanwege de rook wordt er een NL-Alert voor de omgeving verstuurd.