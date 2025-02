Raad van State doet uitspraak over oliewinning in Rotterdam

DEN HAAG (ANP) - De Raad van State doet uitspraak in de zaak rondom oliewinning in Rotterdam. In 2022 besloot toenmalig staatssecretaris Hans Vijlbrief dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) tot 2035 mag boren onder een aantal stadsdelen, waartegen onder meer het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam in beroep is gegaan.

De NAM wint al sinds 1984 aardolie uit het olieveld onder de stad. De olie ligt onder de stadsdelen Charlois, IJsselmonde en Pendrecht in Rotterdam-Zuid en Schiemond in Rotterdam-West, een gebied waar ongeveer 70.000 Rotterdammers wonen.

Behalve het college vechten ook enkele inwoners en een scheepswerf het besluit aan. Ze vinden onder meer dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de gevolgen van bodemdaling door de oliewinning.