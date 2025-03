Grote brand in disco Leeuwarden onder controle

LEEUWARDEN (ANP) - In discotheek Zayn Nightlife aan het Ruiterskwartier in de binnenstad van Leeuwarden heeft een grote brand gewoed. De brand brak zaterdagavond rond 21.15 uur uit. Ongeveer vier uur later werd het sein brand meester gegeven. De brandweer verwacht dat het nablussen nog uren gaat duren.

Meerdere omliggende woningen en horecagelegenheden zijn ontruimd. Het gaat volgens de veiligheidsregio om alle naastgelegen panden tot en met de Oude Doelesteeg. Onduidelijk is wanneer bewoners en medewerkers kunnen terugkeren. Ook de bewoners van huizen aan de Nieuwestad tussen de Ipe Brouwerssteeg en de Oude Doelesteeg moesten vertrekken, maar zij konden rond 02.30 uur weer terugkeren, aldus de veiligheidsregio.

Een woordvoerster van de brandweer zei eerder dat niemand meer in het pand aanwezig was. Bij de brand kwam veel rook vrij uit het dak aan de achterzijde van het pand. Omdat er in de omgeving sprake is van dichte bebouwing, schaalde de brandweer het incident op naar zeer grote brand. De dichte bebouwing maakte het moeilijk het vuur te bestrijden. Met een drone werd vanuit de lucht geprobeerd een goed beeld van de brand te krijgen.

De brandweer bestreed de brand vanaf buitenaf, omdat de omvang van de brand blussen van binnenuit onmogelijk maakte. Mensen in de binnenstad van Leeuwarden ontvingen na 22.00 uur een NL-Alert, waarin ze werden gewaarschuwd om uit de rook te blijven. Die waarschuwing werd in de loop van de nacht ingetrokken. Vijf mensen werden gecontroleerd door ambulancepersoneel omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd.