Motoragent wordt aangereden bij alcoholcontrole en raakt gewond

ROOSTEREN (ANP) - Een motoragent is in de nacht van zaterdag op zondag in het Limburgse Roosteren gewond geraakt door een aanrijding met een auto. De bestuurder van de wagen negeerde rond 00.30 uur een stopteken bij een alcoholcontrole aan de Maaseikerweg en wilde ervandoor gaan. Hij raakte een politiemotor waardoor de agent erop ten val kwam. Het slachtoffer is ter controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar was volgens de politie goed aanspreekbaar.

De bestuurder en de bijrijder van de auto zijn aangehouden. Zij worden verdacht van het negeren van een stopteken, rijden onder invloed en het veroorzaken van een aanrijding.