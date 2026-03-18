Grote brand in Etten-Leur, opgeschaald naar grip 1

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 2:57
Etten-Leur (ANP) - In een appartementencomplex aan de San Francescolaan in Etten-Leur is in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer heeft opgeschaald naar grip 1. Het gebouw wordt ontruimd.
De brand is vermoedelijk begonnen in een berging. Er hangt daar veel rook en de brandweer ventileert die. De bewoners die nu niet in hun huis kunnen, worden opgevangen door de hulpdiensten.
De brandweer zet onder andere een hoogwerker en meerdere tankautospuiten in en probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen.
In de berging heeft de brandweer een brandhaard aangetroffen. Die is onder controle. In het gebouw hangt nog veel rook. De brandweer controleert ook andere delen van het complex. Ter ondersteuning komen nog extra voertuigen.
Meerdere personen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, omdat zij rook hadden ingeademd. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer is nog steeds aan het ventileren en gaat kijken of bewoners veilig terug kunnen naar hun appartementen.
