ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

JA21-fractievoorzitter Kreuger doet aangifte van mishandeling

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 2:58
anp180326004 1
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse JA21-fractievoorzitter Kevin Kreuger heeft in de nacht van dinsdag op woensdag aangifte gedaan van mishandeling. Dat meldt de Amsterdamse JA21-fractie op X.
Volgens JA21 zijn er "duidelijke straatcamerabeelden veiliggesteld van zowel de mishandeling als van de daders". Kreuger gaat woensdag voor een grondige check naar de GGD.
De fractie is "opgelucht dat het niet veel erger is afgelopen, want dat had makkelijk gekund".
Na een verkiezingsdebat in Amsterdam werd Kreuger op het Osdorpplein mishandeld door meerdere jongeren, nadat hij had ingegrepen toen zij een meisje lastigvielen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading