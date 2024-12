Israël voert aanvallen uit op Jemen

SANAA (ANP/AFP/RTR) - Het Israëlische leger zegt donderdag precieze aanvallen te hebben uitgevoerd op "militaire doelen" van de Houthi-rebellen in Jemen. Israël zei dat het locaties aan de westkust van Jemen en in het binnenland had aangevallen, zonder verdere details te geven.

Op een mediakanaal van de Houthi's wordt bericht dat door de aanvallen elektriciteitscentrales, een haven en een oliefaciliteit zijn geraakt. Het Israëlische leger meldde een raket afkomstig uit Jemen te hebben onderschept.