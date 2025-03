Grote brand in oude brandweerkazerne Urk

URK (ANP) - Aan de Noord in Urk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand uitgebroken. De brand woedt in de oude brandweerkazerne, waar volgens lokale persfotografen eerder vrijdag was begonnen met de sloopwerkzaamheden van het pand.

Bij de brand komt veel rook vrij, meldt de brandweer Flevoland op X.

De lokale krant Het Urkerland meldde eind vorig jaar dat de gemeente snel wilde beginnen met de sloop van de oude kazerne vanwege brandgevaar. Op de plek van de oude kazerne moet een wooncomplex verschijnen, aldus de krant.