Excuses organisatie Oscars aan Palestijnse filmmaker

LOS ANGELES (ANP/AFP) - De organisatie achter de Oscars heeft zich vrijdag verontschuldigd voor haar reactie op de arrestatie van Palestijnse filmmaker Hamdan Ballal. De regisseur werd maandag door het Israëlische leger opgepakt op de Westoever en een dag vastgehouden.

Hamdan en zijn twee coregisseurs wonnen begin maart een Oscar voor hun documentaire No Other Land, over de gevolgen van de Israëlische bezetting van de Westoever. Na zijn arrestatie klonk er protest uit vele organisaties binnen de filmwereld, maar de Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), die de Oscars organiseert, reageerde in eerste instantie niet.

Woensdag sprak de Academy zich in een brief naar leden uit tegen "onderdrukking van en geweld tegen artiesten vanwege hun werk of standpunten", maar noemde de naam van Ballal en de documentaire niet. Zo'n zeshonderd leden van de Academy, onder wie acteurs Olivia Colman, Joaquin Phoenix, Javier Bardem, Penélope Cruz en Richard Gere, noemden het in een petitie "onverdedigbaar dat een organisatie in de eerste week van maart een film bekroont en een paar weken later de filmmakers niet verdedigt", en eisten een krachtigere reactie.

Vrijdag stuurden de directeur en de voorzitter van de Academy een bericht naar leden waarin zij onder meer schrijven: "We bieden onze oprechte excuses aan aan meneer Ballal en alle artiesten die zich niet gesteund voelden door onze eerdere verklaring. We willen duidelijk maken dat de Academy dit soort geweld waar ook ter wereld veroordeelt. We verafschuwen onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting onder alle omstandigheden."