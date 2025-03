Zweedse journalist opgepakt bij aankomst in Turkije

ISTANBUL (ANP/AFP) - De Zweedse journalist Joakim Medin is opgepakt toen hij aankwam in Turkije, meldt de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Maria Malmer Stenergard. Medin zou in Turkije verslag doen van de grote protesten tegen de regering die al een ruime week bezig zijn.

De verslaggever liet na aankomst donderdag aan de redactie van zijn krant weten dat hij werd meegenomen voor ondervraging. Sindsdien heeft Medin niets meer laten horen. Malmer Stenergard zegt de zaak serieus te nemen. Volgens Turkse media wordt Medin ervan beschuldigd president Recep Tayyip Erdogan te hebben beledigd en lid te zijn van een "gewapende terroristische organisatie".

Turkije heeft bij de protesten, die uitbraken na de arrestatie van de burgemeester van Istanbul Ekrem Imamoglu, bijna 1900 mensen opgepakt. Onder hen waren twee Turkse journalisten, die werden aangehouden bij invallen bij hun thuis. Woensdag werd een BBC-verslaggever het land uitgezet, nadat hij zeventien uur lang was vastgehouden. Hij zou een "bedreiging voor de openbare orde" zijn geweest.