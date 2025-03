UGCHELEN (ANP) - In een voormalig schoolgebouw aan Nijenbeek in het Gelderse Ugchelen is in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand uitgebroken. De brandweer gaat de brand met drie tankautospuiten en een hoogwerker te lijf.

Het pand staat volledig onder de rook. Dat maakt het voor de brandweer moeilijker om de brandhaard te ontdekken en de brand te bestrijden, aldus de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Om voldoende bluswater te hebben zijn er ook twee tankwagens ingezet.