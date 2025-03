NULAND (ANP) - In het Brabantse dorp Nuland is zondagochtend een grote brand uitgebroken in een zorginstelling, meldt de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend.

De veiligheidsregio waarschuwt omwonenden om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.