Grote brand verwoest deel van school in Leeuwarden

LEEUWARDEN (ANP) - Een grote brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de noodlokalen van een basisschool in Leeuwarden verwoest. De brand, die rond 01.30 uur ontstond, was al snel uitslaand. De brandweer liet de twee etages hoge noodlokalen gecontroleerd uitbranden en richtte zich op de bescherming van de omgeving.

Tussen de school en de noodlokalen werd een waterscherm aangelegd om te voorkomen dat het schoolgebouw vlam zou vatten door de enorme hitte, vertelt een woordvoerster van de brandweer. Daarvoor werd water recht omhoog gespoten, zodat een muur van nevel ontstond. Ook nabijgelegen woningen werden op die manier afgeschermd. Een schuur die dicht bij de brandende noodlokalen stond, werd natgehouden.

In de noodlokalen werd lesgegeven aan enkele groepen van de basisschool, die wordt verbouwd. Ook werden ze gebruikt voor voor- en naschoolse opvang.