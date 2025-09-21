Grote demonstratie in Filipijnen tegen corruptie

MANILA (ANP/DPA) - Duizenden mensen zijn zondag in de Filipijnen de straat op gegaan uit verontwaardiging over vermeende overheidscorruptie. De demonstranten zijn boos omdat er miljarden dollars gemoeid zijn met nep- of ondermaatse projecten om overstromingen te bestrijden.

De demonstraties in Manila werden volgens de organisatoren bijgewoond door naar schatting 130.000 mensen. Het zijn de grootste protesten in de Filipijnen sinds president Ferdinand Marcos jr. in juli opdracht gaf tot een onderzoek naar de projecten.

Een deel van de demonstranten, naar schatting 80.000, marcheerde naar het presidentiële paleis. Zij werden tegengehouden door de politie. Het kwam tot een confrontatie waarbij agenten, demonstranten en verslaggevers gewond raakten. Volgens de politie zijn zeker twaalf demonstranten gearresteerd.