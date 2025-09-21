Ook monumentale Binnenhof beschadigd door rechtse rellen in Den Haag

Bij de rellen zaterdag in Den Haag is ook het Binnenhof beschadigd. Het monumentale Tweede Kamergebouw is al vier jaar gesloten omdat het wordt gerenoveerd, maar toch forceerden mensen het toegangshek en gooiden objecten naar het gebouw. Dat meldt Binnenhofrenovatie, project van het Rijksvastgoedbedrijf.

Ook zijn bij de bouwplaats van het Binnenhof de bouwschutting en de toegangspoort aan de hoek van de Lange Poten en het Plein beschadigd, aldus Binnenhofrenovatie. "De poort is inmiddels weer vastgezet. Niemand van het aanwezige personeel is gewond geraakt."

De relschoppers trokken na een uit de hand gelopen demonstratie voor strenger asielbeleid op het Malieveld naar het centrum van Den Haag. Naast de schade op het Binnenhof werden onder meer de ramen van het partijgebouw van D66 vernield. Burgemeester Jan van Zanen noemde het naderhand "geen demonstratie, dit waren doelbewuste rellen". De politie werd belaagd en zes journalisten raakten gewond door toedoen van de relschoppers.