ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook monumentale Binnenhof beschadigd door rechtse rellen in Den Haag

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 10:40
bijgewerkt om zondag, 21 september 2025 om 10:47
anp210925052 1
Bij de rellen zaterdag in Den Haag is ook het Binnenhof beschadigd. Het monumentale Tweede Kamergebouw is al vier jaar gesloten omdat het wordt gerenoveerd, maar toch forceerden mensen het toegangshek en gooiden objecten naar het gebouw. Dat meldt Binnenhofrenovatie, project van het Rijksvastgoedbedrijf.
Ook zijn bij de bouwplaats van het Binnenhof de bouwschutting en de toegangspoort aan de hoek van de Lange Poten en het Plein beschadigd, aldus Binnenhofrenovatie. "De poort is inmiddels weer vastgezet. Niemand van het aanwezige personeel is gewond geraakt."
De relschoppers trokken na een uit de hand gelopen demonstratie voor strenger asielbeleid op het Malieveld naar het centrum van Den Haag. Naast de schade op het Binnenhof werden onder meer de ramen van het partijgebouw van D66 vernield. Burgemeester Jan van Zanen noemde het naderhand "geen demonstratie, dit waren doelbewuste rellen". De politie werd belaagd en zes journalisten raakten gewond door toedoen van de relschoppers.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532179902

Dit zijn de meest innovatieve landen ter wereld. Er is een opvallende nieuwkomer

Scherm­afbeelding 2025-09-21 om 06.55.36

Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

ANP-536769956

De Britten hebben Trumps bezoek overleefd. En hij ook

shutterstock_2626133895

Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

anp200925059 1

Premier Schoof ziet volstrekt onacceptabel, schaamteloos geweld

anp210925031 1

Trump eist dat justitieminister zijn politieke vijanden vervolgt

Loading