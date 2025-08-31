ECONOMIE
Grote drukte op boulevard Zandvoort door F1-fans

Samenleving
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 12:37
anp310825075 1
ZANDVOORT (ANP) - De boulevard van Zandvoort is zondag rond het middaguur helemaal gevuld met Formule 1-fans die op weg zijn naar het circuit. Daar wordt vanaf 15.00 uur de Dutch Grand Prix verreden.
Onderweg stoppen sommige mensen nog om iets te eten of om zich in te smeren bij een van de punten waar gratis zonnebrandcrème te krijgen is. De zon schijnt volop in de badplaats.
Ook de merchandisestands doen goede zaken. Bij de Red Bull Racing-kraam staat een rij.
Ook in de Van Speijkstraat, die van het station richting het circuit leidt, is het gezellig druk. Meerdere aanwonenden hebben geluidsboxen buiten gezet en draaien muziek, onder meer van Yves Berendse. De volkszanger groeide op in Zandvoort en trapte de festiviteiten in het dorp donderdagavond af met een optreden op het racefestival.
