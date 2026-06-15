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Grote drukte op NS-website door goedkoop treinabonnement

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 10:08
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UTRECHT (ANP) - Het is erg druk op de website van de NS in verband met een nieuw abonnement dat mensen kunnen afsluiten, bevestigt NS aan het ANP. De kortingspas houdt in dat mensen voor 49 euro per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren. Het kabinet werkte het voorstel uit op verzoek van onder meer GroenLinks-PvdA vanwege de gestegen energieprijzen door de Iranoorlog.
Door de drukte op de website loopt die regelmatig vast. Ook is Mijn NS soms niet bereikbaar.
Het maandabonnement is te verkrijgen vanaf maandag en geldig tot uiterlijk 31 augustus.
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