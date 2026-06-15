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Rusland ontkent aanval op kloostercomplex in Kyiv

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 10:11
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MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland ontkent dat het een historisch kloostercomplex in Kyiv heeft getroffen bij de jongste nachtelijke aanvallen op Oekraïne. De religieuze locatie is geraakt door een raket van het Amerikaanse luchtafweersysteem Patriot die mogelijk verkeerd is afgevuurd, stelt het Russische ministerie van Defensie.
Oekraïne gebruikt onder meer Patriots om zichzelf te beschermen tegen Rusland. "Een mogelijke reden voor het niet goed functioneren van dit systeem zou kunnen zijn dat westerse landen het regime in Kyiv hebben voorzien van raketten waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken", stelt het Russische ministerie.
Het ministerie claimt dat Rusland geen aanvallen uitvoert op civiele doelen. De krijgsmacht van het land heeft gezegd dat de aanvallen in de nacht van zondag op maandag gericht waren op militaire locaties in verschillende regio's. Bij de aanvallen zijn volgens Oekraïense informatie zeker elf doden gevallen.
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