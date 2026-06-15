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VK verbiedt sociale media voor jongeren onder de 16

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 9:39
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LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk verbiedt het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. Dat meldt premier Keir Starmer tijdens een persconferentie vanuit Downing Street.
"Met mijn hand op mijn hart: al wat ik wil voor mijn eigen kinderen, is dat zij gelukkig zijn en zich veilig kunnen voelen", aldus Starmer. "Maar denkt u nu echt dat sociale media een 'gelukkige' omgeving voor onze kinderen creëren, dat het een plek is waar zij zich veilig kunnen wanen?", vervolgt Starmer. "Ik denk dat ik die vragen niet eens hoef te beantwoorden, niet?"
Uit consultatie was gebleken dat negen op de tien ouders in het VK een volledig verbod voor minderjarigen steunden. Het land neemt daarmee verregaande stappen tegen socialemediaverslaving en de daarmee gepaard gaande gevolgen.
In december kwam Australië ook al met een dergelijk verbod.
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