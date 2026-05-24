Grote schade dreigt bij explosie tank Garden Grove

GARDEN GROVE (ANP) - De Amerikaanse autoriteiten hebben gewaarschuwd dat een explosie van een tank met chemisch materiaal in Garden Grove tot grote schade in de omgeving kan leiden. Ze hebben volgens de lokale krant LA Times een kaart vrijgegeven waarop te zien is hoe groot de verwachte "explosiezone" is en waar branden kunnen uitbreken.

Bij een bedrijf in Garden Grove, dat bij Los Angeles ligt, dreigt een tank te ontploffen of te gaan lekken met vele duizenden liters brandbaar chemisch materiaal. De zwaarste schade kan volgens de autoriteiten worden verwacht in de honderden meters rond die locatie. Daar bevinden zich volgens de krant ook tientallen woningen. In het gebied waar rekening wordt gehouden met "lichte schade", staat onder meer een basisschool.

Er lijkt nog geen uitzicht te zijn op een oplossing en uit voorzorg zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. De hulpdiensten houden de temperatuur in de tank in de gaten. Als die te ver oploopt, wordt ook al het personeel teruggetrokken.