Ruim 160 gevangenen geëvacueerd na brand gevangenisvleugel Vught

VUGHT (ANP) - Ruim 130 gedetineerden zijn geëvacueerd naar andere gevangenissen na een brand die zaterdagavond ontstond in de wasruimte op een gevangenisvleugel van de PI Vught. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) meldt dat de hele afdeling met 162 gevangenen is ontruimd vanwege wateroverlast.

Een deel van de gevangenen kreeg elders een plek in de PI Vught, voor 132 gevangenen is plek geregeld in andere penitentiaire inrichtingen.

De laatste evacués vertrokken zondag om 07.00 uur. Alle overgeplaatste gedetineerden zijn weggebracht door de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O).

Vestigingsdirecteur Carla Wijnhoven spreekt van een megaklus in het pinksterweekend. "Er is door iedereen kneiterhard gewerkt. Door de collega's in Vught, in andere inrichtingen en door DV&O. De betrokken gedetineerden waren vol begrip en hebben uitstekend meegewerkt. Ik ben ontzettend trots op iedereen en blij met de fijne en professionele samenwerking. Samen hebben we deze crisis bezworen."