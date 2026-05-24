ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veel slachtoffers door aanslag op trein in zuidwesten Pakistan

Samenleving
door anp
zondag, 24 mei 2026 om 12:35
anp240526077 1
QUETTA (ANP/AFP) - Door een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn volgens de autoriteiten zeker 24 doden en 50 gewonden gevallen. Het ging om een trein die militairen en hun gezinsleden voor een vakantie vervoerde van Quetta naar de noordelijke stad Peshawar. Een regeringsfunctionaris zei dat de trein in de stad Quetta is geramd door een auto en dat daar een enorme ontploffing op volgde.
Quetta is de hoofdstad van verreweg de grootste en armste provincie van Pakistan, Baluchistan. Die is erg dunbevolkt en de regio wordt etnisch gedomineerd door het volk van de Baluch. De regio voelt zich al decennia achtergesteld, wat plaatselijk tot opstanden heeft geleid. Er zijn zowel separatistische als jihadistische groepen actief die dood en verderf zaaien, militairen aanvallen en aanslagen plegen.
Een meerderheid van de ruim 15 miljoen inwoners zou niet fanatiek separatistisch zijn, maar voelt zich wel gediscrimineerd door de rest van het land waar 245 miljoen Pakistanen wonen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1488864731

Wat stewardessen als eerste opmerken aan passagiers bij het instappen in een vliegtuig

159751087 m

Het slechtste eten en drinken voor je tanden

47505575 m

Ben je verliefd? Of is er sprake van een chemische reactie in je hersenen? Het antwoord is: ja

shutterstock_2663656857

Ranglijst van de landen met de beste gezondheidszorg: Nederland in de top 5

relationship-map-Europe-Muslim

Hoe zou jij het vinden als je kind met een moslim-partner thuiskomt?

177322306_m

Verdwalen in het digitale niets: waarom 'backrooms’ miljoenen mensen fascineren

Loading