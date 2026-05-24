Veel slachtoffers door aanslag op trein in zuidwesten Pakistan

QUETTA (ANP/AFP) - Door een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn volgens de autoriteiten zeker 24 doden en 50 gewonden gevallen. Het ging om een trein die militairen en hun gezinsleden voor een vakantie vervoerde van Quetta naar de noordelijke stad Peshawar. Een regeringsfunctionaris zei dat de trein in de stad Quetta is geramd door een auto en dat daar een enorme ontploffing op volgde.

Quetta is de hoofdstad van verreweg de grootste en armste provincie van Pakistan, Baluchistan. Die is erg dunbevolkt en de regio wordt etnisch gedomineerd door het volk van de Baluch. De regio voelt zich al decennia achtergesteld, wat plaatselijk tot opstanden heeft geleid. Er zijn zowel separatistische als jihadistische groepen actief die dood en verderf zaaien, militairen aanvallen en aanslagen plegen.

Een meerderheid van de ruim 15 miljoen inwoners zou niet fanatiek separatistisch zijn, maar voelt zich wel gediscrimineerd door de rest van het land waar 245 miljoen Pakistanen wonen.