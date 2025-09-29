ECONOMIE
Grote stroomstoring in Russische Belgorod na Oekraïense aanval

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 00:55
BELGOROD (ANP) - De Russische stad Belgorod kampt met een grote stroomstoring na een Oekraïense aanval. Duizenden huishoudens zitten zonder elektriciteit nadat een warmtecentrale werd geraakt door een raket, aldus de lokale autoriteiten.
De gouverneur van de gelijknamige regio, Vjatsjeslav Gladkov, zegt in een video op Telegram dat de stad te maken heeft met "aanzienlijke" uitval. Het luchtalarm is nog steeds van kracht en inwoners zijn opgeroepen om te schuilen.
Bij de aanval zouden twee gewonden zijn gevallen. De ziekenhuizen in de stad draaien op noodaggregaten.
