Meerdere vluchten Noorwegen omgeleid wegens dronesignaleringen

OSLO (ANP) - In Noorwegen zijn meerdere vluchten omgeleid vanwege vermoedelijke dronesignaleringen. Een vliegtuig dat onderweg was van de hoofdstad Oslo naar de luchthaven Bardufoss in de noordelijke provincie Troms moest laat op de avond omkeren, melden diverse media, waaronder de zender NRK. De luchthaven zou daarop kort zijn gesloten.

Eerder op zondag waren ook in de zuidelijker gelegen provincie Nordland drones gezien bij de luchthaven Brønnøysund. Ook daar werd een vlucht omgeleid. Waar de drones vandaan komen is nog onduidelijk.

In buurland Denemarken is het al dagen onrustig in het luchtruim, nadat er meerdere drones bij luchthavens werden gesignaleerd. Om de veiligheid te garanderen geldt daar de komende dagen een verbod op alle burgerdronevluchten.

Denemarken is woensdag en donderdag gastheer van een Europese top waar regeringsleiders bijeenkomen.