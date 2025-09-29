Europese golfers winnen Ryder Cup opnieuw

FARMINGDALE (ANP) - De Europese golfers hebben opnieuw de Ryder Cup gewonnen. De Ier Shane Lowry zorgde zondag tegen de Amerikaan Russell Henley voor de beslissing. Met nog drie enkelpartijen te gaan kwam Europa al op de benodigde 14,5 punten om te winnen. De eindstand werd 15-13.

De tweestrijd leek na zaterdag al grotendeels beslist. De Verenigde Staten brachten de achterstand zondag echter steeds verder terug en zorgden bijna voor de grootste comeback in de geschiedenis van de competitie.

De Ryder Cup wordt om de twee jaar gehouden. De twaalf beste Europese golfers nemen het dan op tegen de twaalf beste spelers uit de Verenigde Staten. Twee jaar geleden wonnen de Europese golfers in Rome. De volgende editie is in 2027 in het Ierse graafschap Limerick.