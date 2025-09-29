ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europese golfers winnen Ryder Cup opnieuw

Sport
door anp
maandag, 29 september 2025 om 00:55
anp290925002 1
FARMINGDALE (ANP) - De Europese golfers hebben opnieuw de Ryder Cup gewonnen. De Ier Shane Lowry zorgde zondag tegen de Amerikaan Russell Henley voor de beslissing. Met nog drie enkelpartijen te gaan kwam Europa al op de benodigde 14,5 punten om te winnen. De eindstand werd 15-13.
De tweestrijd leek na zaterdag al grotendeels beslist. De Verenigde Staten brachten de achterstand zondag echter steeds verder terug en zorgden bijna voor de grootste comeback in de geschiedenis van de competitie.
De Ryder Cup wordt om de twee jaar gehouden. De twaalf beste Europese golfers nemen het dan op tegen de twaalf beste spelers uit de Verenigde Staten. Twee jaar geleden wonnen de Europese golfers in Rome. De volgende editie is in 2027 in het Ierse graafschap Limerick.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 29 om 071117

Hoe voorkom je dat Booking je belazert?

26635342_m

Dit zoete fruit met veel suiker kan juist je risico op diabetes verlagen

shutterstock_337726364

Ze lijkt aardig, maar deze 5 signalen laten zien dat iemand niet deugt

generated-image (31)

Waarom Trump zijn handelsoorlog zal verliezen – volgens Bloomberg

shutterstock_2447074723

Waarom je vaker bonen moet eten

194019434_m

Wetenschappers vinden microplastics diep in menselijke botten en dat is geen goed nieuws

Loading