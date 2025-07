Grote temperatuurverschillen in de nacht van maandag op dinsdag

DE BILT (ANP) - In de nacht van maandag op dinsdag waren er in Nederland grote temperatuurverschillen tussen het oosten, waar het plaatselijk 8 graden werd, en de Randstad waar het op sommige plekken niet koeler dan 26 graden werd. Dat meldt het KNMI op basis van metingen in weerstations verspreid over het land.

Sinds 10.00 uur dinsdagochtend is in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg code oranje van kracht vanwege de verwachte tropische hitte. In de rest van het land geldt code geel. Het KNMI verwacht maximumtemperaturen in het zuidoosten, dinsdag en woensdag tot boven de 35 graden. Plaatselijk kan het 38 graden worden.

Mensen krijgen het advies om uit de zon te blijven, genoeg water te drinken en tussen 12.00 en 18.00 uur geen zware lichamelijke activiteiten te doen. Om 10.30 uur is de temperatuur op meerdere plaatsen in Nederland, waaronder Hoek van Holland, Wijk aan Zee, Gilze-Rijen en Maastricht al boven de 30 graden gekomen.