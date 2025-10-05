Grote toestroom van in het rood geklede mensen naar Museumplein

AMSTERDAM (ANP) - Veel in het rood geklede mensen begeven zich richting het Museumplein in Amsterdam. Daar begint straks het derde Rode Lijn-protest. De organisatie eist "actie van het kabinet om de genocide in Gaza te stoppen". De deelnemers lopen vanaf 13.45 uur een route door de hoofdstad en trekken zo een rode lijn. Bij de twee eerdere Rode Lijn-protesten liepen er respectievelijk 100.000 en 150.000 mensen mee.

Het Museumplein is rond 12.15 uur nog vrij leeg. Honderden mensen hebben zich rond het podium verzameld, waar om 13.00 uur een podiumprogramma is. Ze hebben Palestijnse vlaggen bij zich.

Het is druk in metro's en trams die richting het Museumplein gaan. Sommige trams zijn vol, ziet een ANP-verslaggever. Ook de hal van station Amsterdam-Zuid staat vol mensen en op de perrons staat men rijendik te wachten op de metro.