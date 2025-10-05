GL-PvdA wil komende 10 jaar 36 miljard uitgeven aan woningbouw

GroenLinks-PvdA wil in de komende tien jaar 36,6 miljard euro uitgeven aan het bouwen van nieuwe huizen. Dat is de financiering bij het woonplan dat de partij eerder presenteerde in het verkiezingsprogramma.

Het grootste deel van het geld, 33 miljard euro, moet gaan naar publieke investeringen in de woningbouw. Met het overige geld wil de linkse partij de uitvoering van bestaande grote woningbouwprojecten versnellen.

De partij wil ook dat er leningen van het Rijk komen om woningen te bouwen met een huur tot 700 euro per maand. Met de lening kan een deel van de bouwkosten worden betaald met een rente van 1 procent.

Met het plan wil GroenLinks-PvdA meer dan 100.000 woningen per jaar bouwen. Op die manier denkt de partij de woningcrisis te kunnen oplossen. Daarnaast moet er 20 miljard euro geïnvesteerd worden in de infrastructuur.