Spaanse arrestanten Gazavloot worden vrijgelaten

Samenleving
door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 12:33
MADRID (ANP/AFP) - Spanje en Israël hebben overeenstemming bereikt over de vrijlating van 21 van de 49 Spaanse opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die actievloot was met veertig schepen op weg naar Khan Younis om daar noodhulp te leveren, maar werd woensdag tegengehouden door Israël, dat de opvarenden arresteerde. Het land werpt al 22 jaar een zeeblokkade op voor de kust van Gaza.
"Een eerste groep van 21 Spaanse burgers kan vandaag Tel Aviv verlaten", zei buitenlandminister José Manuel Albares tegen de Spaanse publieke omroep. "Laten we hopen dat er niets fout gaat", voegde hij eraan toe.
Eerder riep Madrid de activisten op hun missie te staken, omdat Israël een verboden gebied had aangemerkt op zee. Het Spaanse marineschip dat ter ondersteuning in de buurt voer, zou daardoor niet kunnen toeschieten voor eventueel reddingswerk.
Onduidelijk is wanneer de resterende Spaanse arrestanten kunnen terugkeren. Israël heeft gezegd de in totaal meer dan vierhonderd activisten te zullen uitzetten.
