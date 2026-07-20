Met één klik akkoord: zo gevaarlijk zijn de nieuwe reisverzekerings‐vinkjes bij boekingssites

:Je boekt een reis en zet gedachteloos een vinkje aan voor “extra zekerheid” — maar voor je het weet betaal je dubbel voor een verzekering die je al hebt. Reiswebsites verdienen goed aan dit soort add-ons, en juist daarom loont het om die laatste betaalpagina extra kritisch te bekijken.

Reis boeken, vinkje zetten, klaar – zo voelt het tenminste. Maar juist die ene ‘handige’ optie voor een verzekering, pakket of bescherming kan je ongemerkt tientallen euro’s extra kosten. Zulke extra diensten gelden als add-ons of ancillary services: aanvullende producten die tegelijk met een vlucht of hotel worden verkocht.[ software

Standaard aangevinkt

Bij veel boekingssites staat de “aanbevolen” of “meest gekozen” optie standaard aan, of wordt die zo opvallend gepresenteerd dat hij bijna vanzelfsprekend voelt. Consumentenorganisaties waarschuwen dat zulke verzekeringsvinkjes lang niet altijd de beste of voordeligste keuze zijn. Daardoor betaal je soms ongemerkt voor een extra product terwijl je dacht alleen een reis af te rekenen.[ consumer.org

Dubbel verzekerd

Een groot risico is dat je al dekking hebt via een doorlopende reisverzekering of via je zorgverzekering voor medische kosten in het buitenland. De Nederlandse overheid benadrukt dat je zorgverzekering ook tijdens vakantie in het buitenland dekking kan bieden voor zorg waarop je volgens je polis recht hebt. Verzekeraars wijzen er daarnaast expliciet op dat dubbele dekking voor medische kosten onnodig kan zijn.

Typische dubbels:

Doorlopende reisverzekering plus een losse polis via de boekingssite.[

Medische dekking via je zorgverzekering én extra medische module via een reisverzekering.

Annulerings- of bagagedekking in meerdere pakketten tegelijk.

Wat je moet doen

Check vóór het boeken eerst welke dekking je al hebt. Doorlopende reisverzekeringen zijn bedoeld voor meerdere reizen per jaar en kunnen goedkoper uitpakken dan telkens losse verzekeringen afsluiten. Ook een losse verzekering na het boeken is vaak nog mogelijk, wat je ruimte geeft om eerst rustig te vergelijken in plaats van op het laatste scherm impulsief akkoord te gaan.

Praktische stappen: