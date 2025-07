Grote uitslaande brand in portiekwoning Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - In een portiekwoning aan de Bergselaan in Rotterdam woedt een grote uitslaande brand. Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand brak uit in een woning op de vierde etage. Er is een hoogwerker ingezet om mensen uit het gebouw te halen.

Er is opgeschaald naar GRIP 1, zodat verschillende hulpdiensten goed kunnen samenwerken. Er zijn meerdere bluswagens en ambulances ter plaatse, meldt de woordvoerder. Het is nog onbekend of er slachtoffers zijn.