Man die elf mensen neerstak in VS aangeklaagd voor terrorisme

TRAVERSE (ANP/DPA) - Een 42-jarige man die ervan wordt beschuldigd zaterdag elf mensen bij een Walmart-supermarkt in Traverse in de Amerikaanse staat Michigan te hebben neergestoken, wordt aangeklaagd voor terrorisme en poging tot moord, zeiden de autoriteiten zondag.

Over het motief is nog niets bekend. De man is een bekende van de politie en heeft eerder aanvallen op mensen uitgevoerd. Of hij daarvoor berecht is, is niet duidelijk.

Naar verwachting overleven alle elf de slachtoffers het steekincident, aldus het Munson Medical Center, een ziekenhuis in Traverse City, dat de slachtoffers behandelt. Een van hen is al uit het ziekenhuis ontslagen. Twee verkeren nog in ernstige toestand.