Grote vragen in Kamerdebat over Wiersma's stikstofplannen

DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) moet donderdag tekst en uitleg geven in een groot Kamerdebat over haar nieuwste stikstofplannen. Afgelopen vrijdag deelde ze meer over de richting die het kabinet wat betreft stikstof op wil. Maar voor veel partijen leveren de plannen juist meer vragen op dan ze beantwoorden. "Ze heeft wat uit te leggen", aldus coalitiepartner Harm Holman (NSC).

Wiersma overweegt onder meer een 'spoedwet' waarmee Nederland van het stikstofslot zou kunnen. Wat er precies in zo'n spoedwet zou komen te staan, weet ze nog niet. De minister benadrukte dat het vooralsnog om een denkrichting ging.

Ook zou ze stappen hebben gezet tot een hogere 'rekenkundige ondergrens'. Stikstofneerslag onder die grens zou als verwaarloosbaar worden gezien, wat vergunningen scheelt. Het kabinet stelt dat de huidige grens zó laag ligt dat die wetenschappelijk gezien geen hout meer snijdt. Wiersma wil snel van de Raad van State horen of haar nieuwe grens - die tweehonderd keer hoger ligt dan de huidige - toegestaan is.

Wiersma's partij was vrijdag erg blij met de plannen van de minister. "Hoop gloort voor duizenden boeren en bouwprojecten!", aldus de partij op X.

Andere partijen zijn minder enthousiast. Volgens Laura Bromet geeft Wiersma "weer valse hoop" aan de boeren. Anne-Marijke Podt (D66) wijst erop dat Wiersma haar beloftes alweer heeft afgezwakt: mogelijk duren de juridische processen nog anderhalf jaar voordat het zover is. "Wiersma heeft wat uit te leggen na haar ronkende "nieuws" van afgelopen vrijdag", schrijft Podt op X. Haar partijleider Rob Jetten noemt het "een goedkoop politiek vluggertje".

Holman is milder voor Wiersma, temeer omdat zijn partij al langer pleit voor een veel hogere rekenkundige ondergrens. Maar Holman vindt wel dat Wiersma snel keuzes moet gaan maken. "Je moet je nek uitsteken en het beest in de bek kijken."

Coalitiepartner Thom van Campen (VVD) wil van Wiersma weten hoe de juridische onderbouwing van de rekenkundige ondergrens eruitziet. "Niet omdat we van die juridische pennenlikkers zijn, maar als het niet stand houdt, ben je weer terug bij af."