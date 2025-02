Rechtbank doet uitspraak in zaak over Apeldoornse eerwraakmoord

ARNHEM (ANP) - De rechtbank in Arnhem doet donderdag uitspraak in het strafproces tegen vier mannen die worden verdacht van de moord op de 28-jarige Roshin in Apeldoorn uit eerwraak. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 25 jaar geëist tegen twee broers van het slachtoffer en twee neven.

Roshin liep op 5 september 2023 op de Casper Fagelstraat in het zuiden van Apeldoorn toen ze van achteren werd aangevallen en met 28 messteken om het leven werd gebracht. Haar 3-jarige dochter was getuige van de moord. Zij bleef ongedeerd.

Peshang A. (36), de in Denemarken wonende broer van het slachtoffer, heeft bekend dat hij zijn zus heeft doodgestoken. Zijn broer Ahmad (28) uit Voorburg en twee in Duitsland woonachtige neven Walid (27) en Ahmad (37) waren volgens het OM nauw betrokken bij het plannen van de moord. Daarom is tegen hen dezelfde gevangenisstraf geëist. De 37-jarige neef is tevens de ex-man van het slachtoffer.

De uit Syrië afkomstige familie verweet het slachtoffer "zedenloos gedrag" na haar scheiding en wilde dat ze terug bij haar ouders in Den Haag zou komen wonen, volgens traditie. Roshin bleef echter in Apeldoorn wonen met haar dochtertje en kreeg een nieuwe relatie. Roshin was Koerdisch, haar nieuwe partner was Arabisch. In haar cultuur ging dat niet samen, schetste de aanklager vorige maand.