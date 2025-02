Klever wil 'belangen van Nederland voorop' bij ontwikkelingshulp

DEN HAAG (ANP) - Bij het bezuinigen van 2,4 miljard euro op ontwikkelingshulp wil minister Reinette Klever "de belangen van Nederland weer voorop zetten". Dat zegt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp in een interview in De Telegraaf, waarin zij haar plannen ontvouwt. Volgens haar is de ontwikkelingshulp momenteel te versnipperd, te bureaucratisch en is het tijd voor "een compleet andere manier van denken".

De minister wil vooral dat Nederland ook zelf wat aan de ontwikkelingshulp overhoudt. Ze geeft aan dat het Nederlandse bedrijfsleven meer moet profiteren van de ontwikkelingshulp en dat de hulp moet worden ingezet om deals over migratie met landen te sluiten. "Heel transactioneel, die methode ga ik ook inzetten in Nederland", zegt Klever, die volgens de krant daarbij de Verenigde Staten en Italië als voorbeelden noemt.

"We stoppen met projecten gericht op vrouwenrechten, gendergelijkheid, beroeps- en hoger onderwijs, en sport en cultuur", geeft de minister in De Telegraaf verder aan. "Daarnaast verminderen we onze inzet op klimaat, het maatschappelijk middenveld en multilaterale samenwerking."

Volgens haar gaat er een half miljard minder naar onderwijs, moet het maatschappelijk middenveld het met een miljard minder stellen en wordt er "een paar honderd miljoen minder" aan klimaat gegeven. "We gaan ook minder geven aan VN-organisaties, de bijdrage aan UNICEF en UNDP wordt gehalveerd en met UN Women stoppen we helemaal."