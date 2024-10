GTST-acteur Christophe Haddad met de grond gelijk gemaakt in RTL Boulevard vanwege kwakzalverij: “Dit is schandelijk!”

GTST-bekendheid Christophe Haddad is helemaal van het padje af, en is een gevaar voor kwetsbare mensen die in zijn praatjes geloven, blijkt uit een item van RTL Boulevard. Hij wordt in de meest recente uitzending bestempeld als een gevaarlijke kwakzalver. “Stop daarmee! Stop daarmee!” klinkt het. Waar gaat dit allemaal over?

Een artikel in de Story liet eerder deze maand de alarmbellen afgaan. Christophe zou in zijn recent geopende holistische centrum beweren dat hij onder meer kankerpatiënten kan helpen zonder reguliere medische behandelingen. Het idee dat het lichaam zichzelf kan genezen, wordt volgens hem onderschat.

Anti-chemokuur

“Je lichaam is in staat om alles te genezen, als het maar in de juiste omgeving verkeert. Ik heb net een vriend van mij bezocht in Ierland, met een soortgelijk centrum. Daar zijn mensen genezen van kanker zonder chemokuur”, aldus de soapie.

“Als je lichaam niet in balans is, komt er disbalans en word je ziek. Als je terug in balans kan worden gezet en je cellen weer de juiste lading krijgen, geneest het lichaam zichzelf. Wij zijn eraan gewend geraakt dat als je ziek bent, je doodgaat. Maar dat is niet waar”, ratelt hij verder. “Ik ben niet anti-chemokuur, maar hoe kun je nou jezelf beter maken door eerst alles stuk te maken?”

Roelof Hemmen is woedend

RTL-presentator Roelof Hemmen, wiens vrouw aan kanker overleed, reageert woest op deze uitspraken. Als ambassadeur van het KWF vindt hij het ontoelaatbaar dat iemand met dergelijke opvattingen patiënten hoop geeft zonder medische basis. “Dit is schandelijk! Dit soort mensen zouden geen kans mogen krijgen om kwetsbare mensen in hun valletje te laten lopen en daar geld aan te verdienen.”

Goedele Liekens, de Vlaamse politica, seksuologe en ex-kankerpatiënt, gaat bij RTL Boulevard in de aanval: “Wat ik gevaarlijk vind aan wat hij zegt, is dat hij beweert dat hij zware ziektes, zoals kanker, burnout, depressies, dat soort zaken, dat hij die kan behandelen, zonder dat je een medische behandeling nodig hebt. Dat vind ik echt best eng.”

'Stop daarmee!'

“Ik heb zelf kanker gehad en ik weet dat je lichaam je echt kan helpen om te genezen, maar ik zeg helpen en niet uitsluitend, want dan ben je echt met mensenlevens aan het spelen. Ik zou hem absoluut willen vragen: stop daarmee! Stop daarmee!”, vervolgt ze.

Catherine de Jong, voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, kraakt Haddads praktijken af. Ze wijst erop dat het onmogelijk is dat één en dezelfde behandeling werkt tegen allerlei uiteenlopende ziektes. “Het is heel gemeen om mensen die op zoek zijn naar genezing of behandeling op deze manier valse hoop te bieden en om ze op deze manier op te lichten.”

Complotgekkie

Het behandelplan van Christophe gaat nergens over, zegt Kees van der Spek aan de desk. “Je kijkt naar lichtbeelden op televisieschermen in rustige stoelen. Ze zeggen ook dat ze je kunnen helpen met bijvoorbeeld de kwalijke straling van 5G en microgolven. We weten allemaal dat 5G niet kwalijke straling geeft. Dan zit je ook een beetje in het complotgebied.”

En hoe reageert Christophe zelf? “Hij zegt dat het allemaal uit zijn verband gerukt is.”