ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Guardian: Egypte zal internationale stabilisatiemacht Gaza leiden

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 17:23
bijgewerkt om zaterdag, 18 oktober 2025 om 17:36
anp181025111 1
Egypte krijgt de leiding over een eventuele internationale stabilisatiemacht in de Gazastrook mocht de VN-Veiligheidsraad daartoe besluiten. Dat meldt de Britse krant The Guardian op basis van diplomatieke bronnen. Momenteel zou een door Europa en de Verenigde Staten gesteunde motie in de VN-Veiligheidsraad worden voorbereid om een stabilisatiemacht robuuste bevoegdheden te geven om het staakt-het-vuren in Gaza te waarborgen.
De VS dringen erop aan dat de troepenmacht een VN-mandaat krijgt zonder een volwaardige VN-vredesmacht te zijn. Ook willen de Amerikanen dat de troepen kunnen opereren met dezelfde bevoegdheden als de internationale troepen die in Haïti opereren om daar gewapende bendes te bestrijden, aldus de bronnen.
Naast Egypte worden Turkije, Indonesië en Azerbeidzjan als de belangrijkste troepenleveranciers genoemd. Egypte wordt geraadpleegd over de vraag of de troepenmacht een volledig door de VN geleide operatie moet worden, schrijft de krant.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-10-18 om 08.02.02

De PVV-aanhang op X is niet blij met de behandeling bij VI van hun held

nasa-vhSz50AaFAs-unsplash

Diep in de aarde bevindt zich een andere planeet

gandr-collage (20)

Poetins geheime harem

shutterstock_1919350124

The Economist: waarom ons een lange en pijnlijke periode van inflatie wacht

Screenshot_2025-10-17_at_11.34.38

Eeneiige tweelingen tonen schokkende effecten van roken op uiterlijk

ANP-533730884

Politie zet drones in en slingert duizenden bellende fietsers op de bon

Loading