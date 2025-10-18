Guardian: Egypte zal internationale stabilisatiemacht Gaza leiden

Egypte krijgt de leiding over een eventuele internationale stabilisatiemacht in de Gazastrook mocht de VN-Veiligheidsraad daartoe besluiten. Dat meldt de Britse krant The Guardian op basis van diplomatieke bronnen. Momenteel zou een door Europa en de Verenigde Staten gesteunde motie in de VN-Veiligheidsraad worden voorbereid om een stabilisatiemacht robuuste bevoegdheden te geven om het staakt-het-vuren in Gaza te waarborgen.

De VS dringen erop aan dat de troepenmacht een VN-mandaat krijgt zonder een volwaardige VN-vredesmacht te zijn. Ook willen de Amerikanen dat de troepen kunnen opereren met dezelfde bevoegdheden als de internationale troepen die in Haïti opereren om daar gewapende bendes te bestrijden, aldus de bronnen.

Naast Egypte worden Turkije, Indonesië en Azerbeidzjan als de belangrijkste troepenleveranciers genoemd. Egypte wordt geraadpleegd over de vraag of de troepenmacht een volledig door de VN geleide operatie moet worden, schrijft de krant.