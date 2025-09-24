Oceanen verslechteren, steeds meer klimaatgrenzen overschreden

NEW YORK (ANP) - Door te veel CO2-uitstoot gaat het steeds slechter met de oceanen, zien wetenschappers in een nieuw onderzoek naar de planetaire grenzen. Dit zijn limieten voor hoe ver we de aarde kunnen belasten zonder de stabiliteit van het klimaat en ecosystemen te verstoren. In de Planetary Health Check 2025 stellen de wetenschappers dat met de verslechtering van de oceanen nu zeven van de negen grenzen zijn overschreden.

Oceanen verzuren door de uitstoot inmiddels zo erg dat het zeeleven daar last van krijgt. Met deze hogere zuurtegraad is het moeilijker voor koralen, schelpdieren en sommige planktonsoorten om kalkskeletten of schelpen op te bouwen. Er is al schade te zien aan de schelpen van kleine zeeslakken, schrijven de onderzoekers. En die slakken zijn juist weer een belangrijke voedselbron voor andere dieren. "Hun achteruitgang heeft gevolgen voor de hele voedselketen. Uiteindelijk merkt ook de visserij dit."

De mens is sinds de industriële revolutie steeds meer broeikasgassen gaan uitstoten. De oceaan is een belangrijke klimaatstabilisator, omdat die veel CO2-uitstoot opneemt. Daardoor verandert de chemische samenstelling. Het maakt de oceaan zuurder. "De zuurtegraad is met 30 tot 40 procent toegenomen, waardoor de ecosystemen de veilige grenzen overschrijden", schrijven de wetenschappers.

Klimaatweek New York

Door de verzuring is de oceaan ook minder in staat om in de toekomst meer uitstoot van broeikasgassen op te nemen. Als minder CO2 wordt opgevangen, kan de opwarming van de aarde sneller gaan. De onderzoekers roepen op om snel in actie te komen en de oceanen te beschermen tegen de verzuring.

De wetenschappers publiceren de Planetary Health Check 2025 tijdens de klimaatweek in New York. Het onderzoek is gepubliceerd door het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). Directeur Johan Rockström van het PIK benadrukt dat deze neerwaartse trend geen "onvermijdelijke uitkomst" is. "Falen is een keuze. Een keuze die vermeden moet en kan worden."