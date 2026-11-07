Het vriest 's nachts weer, de kachel moet aan en de houtvoorraad is bijna op. Online vind je een webshop die een kuub haardhout verkoopt voor ongeveer de helft van wat je gewend bent. Bestel daar niet zomaar. Volgens de politie komen er steeds meer aangiftes binnen tegen nepwebshops die haardhout aanbieden, meldt Opgelicht?!

Het hout wordt nooit geleverd en het geld zie je meestal niet terug.

Gemiddeld 250 euro kwijt

De politie zegt dat slachtoffers gemiddeld ongeveer 250 euro betalen voor haardhout dat nooit aankomt. De aangiftes komen binnen bij het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), dat volgens Metro opvallend veel meldingen krijgt. Behalve haardhout bieden de nepwinkels ook briketten aan.

De oplichters spelen in op de hoge energieprijzen. Volgens de politie hebben ook de spanningen in het Midden-Oosten daar invloed op. Wie het hele huis wil verwarmen met de kachel, zoekt sneller naar goedkoop hout, en daar maken criminelen misbruik van.

In 2022 ging het al eens op grote schaal mis

De politie ziet nu hetzelfde gebeuren als een paar jaar geleden, toen de energieprijzen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne flink stegen. In september 2022 had de politie volgens de NOS al meer dan 500 aangiftes binnen. Er waren toen ruim zestig nepwebshops bekend die hout verkochten zonder het te leveren.

Gijs van der Linden van het meldpunt zei toen tegen de NOS: "Criminelen volgen de seizoenen en spelen in op de actualiteit." In de zomer gaat het volgens hem om barbecues en in de winter om hout.

Zo herken je een nepwebshop voor haardhout

De politie noemt een aantal signalen die vaak terugkomen:

De prijs is ongeveer de helft van de marktprijs. Dat is meestal te mooi om waar te zijn.

Dat is meestal te mooi om waar te zijn. Het rekeningnummer is buitenlands. In 2022 zag de politie bijvoorbeeld IBAN-nummers die met FR begonnen in plaats van NL.

In 2022 zag de politie bijvoorbeeld IBAN-nummers die met FR begonnen in plaats van NL. Je kunt alleen betalen met een handmatige overboeking. Bij iDEAL, creditcard of betalen bij levering heb je meer zekerheid.

Bij iDEAL, creditcard of betalen bij levering heb je meer zekerheid. De winkel gebruikt de naam van een echte leverancier. Opgelicht?! liet een nepsite zien die zich ‘Hout Plus’ noemde en het adres hout-plus.com gebruikte.

Opgelicht?! liet een nepsite zien die zich ‘Hout Plus’ noemde en het adres hout-plus.com gebruikte. De teksten zijn slecht vertaald. Op sites uit de golf van 2022 stonden houtsoorten die niet bestaan, zoals ‘verdichte nachtstammen’.

Bestel je liever via Marktplaats of Facebook? Ook daar zijn mensen opgelicht, schreef Kassa eerder. De verkoper zet een goedkope advertentie online, wil daarna via WhatsApp verder praten en na de betaling hoor je niets meer. Volgens de Fraudehelpdesk moet je extra opletten als iemand vraagt om met een betaalkaart te betalen.

Betaal pas als het hout er ligt

Het belangrijkste advies van de politie is om bij voorkeur te betalen bij levering. Dan betaal je pas als de pallet met hout echt in je oprit staat. Bekijk ook reviews op andere sites dan de webshop zelf, zoals Metro adviseert, en controleer de gegevens van de verkoper op de website van de politie.

Toch betaald en geen hout gekregen?

Doe dan zo snel mogelijk aangifte en neem meteen contact op met je bank of creditcardmaatschappij. Volgens de politie helpt elke melding: hoe meer aangiftes er over een webshop binnenkomen, hoe groter de kans dat de politie er iets tegen kan doen.