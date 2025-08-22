Halsema kondigt extra maatregelen aan na gewelddadige dood Lisa

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zegt dat er op korte termijn extra maatregelen worden genomen om seksueel geweld en vrouwenhaat te bestrijden. "Er ligt geen blauwdruk klaar om dit aan te pakken", zei ze in een persconferentie naar aanleiding van de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa. "We kunnen er wel voor zorgen dat we niet wachten op een volgend dodelijk slachtoffer totdat dit de aandacht krijgt die het verdient."

Om wat voor maatregelen het gaat, zei Halsema niet. "Het zullen maatregelen zijn die wij als driehoek zullen nemen", zei ze erover, verwijzend naar de driehoek van burgemeester, politie en justitie.