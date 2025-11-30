Strenge ouders laten diepe sporen na. Onderzoek naar zogenoemd “authoritarian parenting” laat zien dat kinderen van zeer strikte, weinig warme ouders later vaker kampen met een lager zelfbeeld, meer angst en meer depressieve gevoelens dan leeftijdgenoten die met warmere, maar nog steeds duidelijke ouders opgroeiden. Wie als kind voortdurend werd gecorrigeerd of gestraft, draagt dat vaak als volwassene mee in een herkenbaar patroon van karaktertrekken.

Acht hardnekkige gevolgen

Volwassen kinderen van (te) strenge ouders hebben opvallend v aak een broos zelfbeeld: hun eigenwaarde hangt sterk af van prestaties en bevestiging van anderen. Omdat fouten in hun jeugd steevast werden afgestraft, vermijden ze risico’s en blijven ze lang twijfelen over keuzes

Ook angst en somberheid liggen vaker op de loer. Meerdere studies koppelen een autoritaire opvoedingsstijl aan hogere niveaus van angst, depressie en agressie bij jongeren, effecten die kunnen doorsijpelen tot ver in de volwassenheid. Tegelijk hebben deze volwassenen vaak moeite met intimiteit: ze leren dat liefde voorwaardelijk is – je bent pas “goed genoeg” als je voldoet.

Verder spelen controle en conflict een rol. Strenge ouders leren hun kinderen gehoorzamen, maar roepen óók meer rebellie op: onderzoeken tonen aan dat conflicten tussen pubers en autoritaire ouders vaak intenser zijn. Volwassenen uit zulke gezinnen schipperen later tussen overdreven pleasen (om afwijzing te voorkomen) en plotseling heftig verzet tegen elke vorm van gezag.

Wat je er tegen kunt doen

Psychologen benadrukken dat het geen lot is dat in steen gebeiteld staat. Bewustwording – “zo was mijn jeugd, zo reageer ik nu” – is vaak de eerste stap om patronen te doorbreken en grenzen, fouten en emoties opnieuw te leren zien als iets wat er mag zijn. Wie merkt dat oude angst of schaamte het leven vandaag nog stuurt, kan met therapie of coaching werken aan een steviger zelfbeeld en gezondere relaties.

Kader: de 8 kenmerken van Authoritarian Parenting