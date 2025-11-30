Steeds meer bestrijdingsmiddelen op groente en fruit: hoe ongezond is dat?

Veel mensen maken zich zorgen over de bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. Vooral rozijnen, druiven, nectarines en aardbeien zouden veel gif bevatten. Is dat niet schadelijk voor onze gezondheid? AD.nl legt in een video uit hoe het zit.

Er zijn inmiddels onderzoeken genoeg die aantonen dat boeren die zelf pesticiden spuiten en ook omwonenden een verhoogde kans hebben op bijvoorbeeld Parkinson, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook ongezond is om bespoten groente en fruit te eten.

Volgens het Pesticide Action Network (PAN) is dat echter wel zo. De actieclub toonde onder meer aan dat de hoeveelheid pesticiden op groente en fruit de laatste zeven jaar is toegenomen. "Wij denken dat dit te maken heeft met resistentie", legt Hans Muilerman van PAN uit. "Als je planten bespuit is de natuurlijke reactie dat ze resistentie ontwikkelen. Boeren gaan dan meer gif spuiten en meer verschillende soorten gif, maar dan gaan planten en dieren nog meer resistentie ontwikkelen en dan moet je nog meer gif gebruiken."

Wél veilig

Toch denkt toxicoloog Martin van den Berg dat pesticiden niet schadelijk zijn voor onze gezondheid. "Probleem met het PAN-rapport is dat die gewoon kijken: zie ik een stofje wel of niet, heel zwart-wit. Een toxicoloog denkt: wat is de feitelijke blootstelling? Hoeveel krijg je ervan binnen, want dat bepaalt het echte risico."

Voor elke stof zijn er wettelijke limieten. De NVWA controleert steekproefsgewijs. Bij kleine overschrijdingen volgt een boete, bij grote wordt een product van de markt gehaald.

Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum zegt dan ook resoluut: "Alle groente en fruit uit de winkel zijn veilig." Volgens het Voedingscentrum wegen de gezondheidsvoordelen van groenten en fruit ruimschoots op tegen de mogelijke gezondheidsrisico's van bestrijdingsmiddelen. "Uit onderzoek blijkt dat groente en fruit het risico op onder meer hart- en vaatziekten en sommige vormen van kanker, zoals darmkanker, verlagen", aldus Van der Vossen.

Je zou dus zonder zorgen elke aardbei, bes of broccoli kunnen opeten. En mocht je toch twijfelen, dan zijn er nog altijd de biologische varianten, die een stuk minder bestrijdingsmiddelen bevatten.