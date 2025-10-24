ECONOMIE
Halsema verlengt veiligheidsrisicogebied centrum Amsterdam

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 10:08
AMSTERDAM (ANP) - Het veiligheidsrisicogebied dat vanaf 12 september van kracht was in de binnenstad van Amsterdam, wordt verlengd tot en met 2 januari. Dat heeft burgemeester Femke Halsema besloten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Het zou eigenlijk deze vrijdag aflopen.
Het gebied omvatte al het Damrak, de Prins Hendrikkade, Geldersekade, Kloveniersburgwal, Damstraat, de monumentzijde van de Dam en de Nieuwmarkt, inclusief ondergrondse metrostations. Nu wordt het uitgebreid met de Nieuwendijk en het Koepelkwartier, het gebied rond de Spuistraat. In het hele veiligheidsrisicogebied mag de politie alle mensen en voertuigen controleren en preventief fouilleren op onder meer wapens.
Reden voor de verlenging is dat er in delen van de binnenstad nog altijd sprake is van een toename van het aantal (vuur)wapens en incidenten met die wapens. Met een veiligheidsrisicogebied worden bezoekers, omwonenden en ondernemers beschermd, aldus de gemeente.
