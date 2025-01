Hamas: Gazastrook en zijn volk zullen weer opstaan

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas zegt dat de Gazastrook en zijn volk "weer zullen opstaan" en dat het Palestijnse gebied wordt herbouwd. De Israëlische aanvallen hebben er grote verwoestingen aangericht en het dodental ligt volgens de lokale autoriteiten boven de 47.000.

"Gaza, met zijn grootse bevolking en veerkracht, zal weer opstaan om te herbouwen wat de bezetter heeft vernietigd en gaat door op het pad van standvastigheid totdat de bezetting is verslagen", staat in een verklaring van Hamas. De Palestijnse groepering stelt dat Israël met zijn "systematische misdaden" er niet in is geslaagd het Gazaanse volk te weerhouden "vast te houden aan het land en het hoofd te bieden aan de agressie".

De strijd in de Gazastrook is sinds zondag gepauzeerd, als onderdeel van een bestand tussen Israël en Hamas. Deze fase van het bestand duurt zes weken en gaat ook over de uitwisseling van Israëlische gijzelaars voor Palestijnse gevangenen en een toename van humanitaire hulp voor de Gazastrook. De tweede en derde fase moeten nog worden uitgewerkt in nieuwe onderhandelingen. Die gaan onder meer over een permanent einde van de oorlog en de wederopbouw.