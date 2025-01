Hamas heeft vier vrouwen vrijgelaten die deel uitmaken van het Israëlische leger. Dat was onder meer te zien bij nieuwszender Al Jazeera. De gijzelaars zijn in Gaza-Stad overgedragen aan het Internationale Comité van het Rode Kruis, dat helpt bij de overdracht aan Israël. Dit is de tweede groep gijzelaars die is vrijgekomen sinds het ingaan van het bestand met Israël zeven dagen geleden.