Hamas over dodelijke aanval Al Mawasi: ernstige escalatie

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Een hoge Hamasfunctionaris omschrijft de aanval op Al Mawasi in de Gazastrook als een "ernstige escalatie" van de oorlog. Volgens hem toont de aanval bovendien aan dat Israël niet geïnteresseerd is in het bereiken van een overeenkomst over een staakt-het-vuren.

Israëlische media melden dat Mohammed Deif, de leider van de militaire tak van Hamas, het doelwit was. De Hamasfunctionaris noemt dit "onzin". "Alle martelaren zijn burgers en hetgeen wat is gebeurd was een ernstige escalatie van de oorlog van genocide, gesteund door Amerikaanse hulp en wereldwijde stilte", zei hij.

Al Mawasi, dat door Israël is aangemerkt als humanitaire zone, is zaterdag vanuit de lucht bestookt. Daarbij zijn volgens het lokale ministerie van Gezondheid minstens 20 doden en meer dan 90 gewonden gevallen. Er zouden nog slachtoffers op straat, onder het puin en rond de tenten van de ontheemden liggen. Het ministerie zegt de "meedogenloze slachting" te veroordelen.