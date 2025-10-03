ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hamas overhandigt reactie op Trumps Gaza-plan aan bemiddelaars

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 21:51
anp031025213 1
DOHA (ANP) - De Palestijnse beweging Hamas heeft zijn reactie op het Gaza-plan van de Amerikaanse president Donald Trump overhandigd aan de bemiddelaars. Dat meldt de zender Al Jazeera vrijdag op basis van een bron die bekend is met de zaak.
Eerder vrijdag maakte Trump bekend dat Hamas tot maandag 00.00 uur de tijd heeft om zijn plan voor de toekomst van Gaza te accepteren. "Als dit laatste-kansakkoord niet wordt bereikt, zal voor Hamas de hel uitbreken zoals niemand die ooit heeft gezien", schreef Trump op Truth Social.
loading

POPULAIR NIEUWS

128975610 m

Drie vissen om vaak te eten, drie vissen om te mijden

ANP-536201380

Zoveel verdient een zestigplusser gemiddeld in 2025

ANP-88404455

Dit is een eerste teken dat je mogelijk parkinson hebt

ANP-537389439

7 signalen dat je vroeger emotioneel verwaarloosd bent

kind

Jongetje opgesloten in hondenhok: Vlaardings pleeggezin opnieuw in opspraak na gruwelijke mishandelingen

shutterstock_2593288809

Er is bijna geen relatie zo ingewikkeld als die tussen moeder en dochter

Loading