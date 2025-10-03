Hamas overhandigt reactie op Trumps Gaza-plan aan bemiddelaars

DOHA (ANP) - De Palestijnse beweging Hamas heeft zijn reactie op het Gaza-plan van de Amerikaanse president Donald Trump overhandigd aan de bemiddelaars. Dat meldt de zender Al Jazeera vrijdag op basis van een bron die bekend is met de zaak.

Eerder vrijdag maakte Trump bekend dat Hamas tot maandag 00.00 uur de tijd heeft om zijn plan voor de toekomst van Gaza te accepteren. "Als dit laatste-kansakkoord niet wordt bereikt, zal voor Hamas de hel uitbreken zoals niemand die ooit heeft gezien", schreef Trump op Truth Social.