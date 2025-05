Hamas: plan Israël voor hulplevering Gaza is politieke chantage

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas noemt het Israëlische plan voor de hervatting van de hulplevering aan de bevolking van Gaza "politieke chantage". Het Israëlische veiligheidskabinet stemde in de nacht van zondag op maandag in met het plan dat ervoor moet zorgen dat Hamas geen controle kan krijgen over de hulpleveranties.

"We verwerpen het gebruik van hulp als politiek chantagemiddel en steunen het standpunt van de VN tegen alle regelingen die humanitaire principes schenden", zei de Palestijnse militante beweging in een verklaring. Hamas herhaalde nog maar eens dat Israël door de "voortdurende blokkade" van hulpverlening "volledig verantwoordelijk" is voor de "humanitaire catastrofe" in Gaza.

Zaterdag kwam naar buiten dat Israël samen met de VS werkte aan een plan om de hulp aan Gaza te hervatten onder Israëlische controle. Israël blokkeert sinds maart de hulpleveranties aan de noodlijdende bevolking van Gaza. Het plan krijgt veel kritiek van de VN en hulporganisaties. VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF zei maandag dat de Verenigde Naties geen uitvoering kunnen geven aan het plan. Volgens directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland is het plan "volledig in strijd met humanitaire principes".